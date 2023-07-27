港媒：王毅将重任港澳工作领导小组副组长

香港媒体刊文称，中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅重任中国外交部长后，预料将再次担任港澳工作领导小组副组长。

《星岛日报》星期四（7月27日）刊发署名文章说，王毅过去担任国务委员兼外长期间，已是港澳小组副组长，去年香港回归25周年还陪同中国国家主席习近平到香港考察。

文章指出，今年3月中国全国“两会”之后，政治局常委丁薛祥兼任港澳工作领导小组组长，并引述澳门新闻界4月访京获得的消息称，领导小组共有五名副组长，包括身兼国务委员的秦刚。

文章说，外界此前猜测接替秦刚的热门外长人选，有中央对外联络部部长刘建超、外交部副部长马朝旭、中央国家安全委员会办公室常务副主任刘海星，这三人均为正部级，但没料到王毅会重任外长。

文章提到，现在看来，中央需要王毅这位外交老将重返第一线，以稳住局面，并认为有了秦刚的“前车之鉴”，未来考核外长人选也须更加审慎。

文章最后指出，王毅已经高龄70岁，相信只是过渡性安排，兼任外长一段时间之后可能交棒给刘建超、刘海星以及马朝旭其中一人。

中国全国人大常委会星期二（7月25日）在北京举行会议，决定免去秦刚的外长职务，由王毅接任外长。秦刚目前已从公众视野消失一个月。