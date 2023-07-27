中国能源局副局长晤美能源部长：秉持相互尊重原则对话合作

中国国家能源局副局长任京东7月21日至22日应约与美国能源部长格兰霍姆会晤时说，双方要秉持相互尊重合作共赢的原则，开展中美能源领域对话合作。

根据中国能源局网站星期四（7月27日）发布的新闻稿，第十四届清洁能源部长会议和2023年二十国集团能源转型部长会议于7月21日至22日期间先后在印度果阿召开。

出席会议的任京东发言时说，为保障能源安全和应对气候变化，中国坚持把发展清洁能源放在突出位置，取得了瞩目的成绩。任京东呼吁，各国应携手维护全球能源产业链供应链畅通，通过全球清洁能源合作伙伴关系等平台，推动全球早日实现能源转型目标。

会议期间，任京东应约与格兰霍姆会见，双方就亚太经合组织框架下能源合作等内容交换了意见。任京东强调，双方要积极落实两国元首峇厘岛会晤精神，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，开展中美能源领域对话合作。

中美高层官员近期互动增多。继美国国务卿布林肯上个月访华后，美国财政部长耶伦和美国气候问题特使克里都相继到中国进行访问。彭博社此前分析认为，虽然布林肯和耶伦离华时承诺会继续对话，但气候问题似乎是双方可以取得突破的领域。

此外，美国前国务卿基辛格上周突访北京与中国国家主席习近平见面。