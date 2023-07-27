智能机器人为“中国天眼”提供运维保障

中国媒体报道，智能机器人给被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜（FAST），提供了运行维护保障。

根据新华社，“中国天眼”是目前全球最大且最灵敏的单口径射电望远镜，运行维护工作是保障其正常观测的重中之重。中国国家重点研发计划“智能机器人”重点专项“重大科学基础设施FAST运行维护作业机器人系统”项目，星期三（7月26日）在“中国天眼”通过现场验收。

此次通过验收的项目包括五套机器人系统和平台，分别是馈源支撑缆索及滑车检测机器人、促动器自动化维护机器人平台系统、反射面激光靶标维护机器人、馈源接收机拆装机器人及无线电干扰智能监测系统、馈源舱全天候智能测量系统。

该项目突破了“中国天眼”高空复杂障碍物馈源支撑钢索与滑车安全检测、大批量液压促动器群自动化维护、大坡度反射面激光靶标自动维护、全天候馈源舱位姿测量、馈源接收机高效率更换、无线电干扰智能监测、馈源舱全天候测量等机器人技术，解决了“中国天眼”运行维护中存在的高危作业风险隐患、人工维护效率低下、气候条件制约观测等问题。

FAST运行和发展中心常务副主任、总工程师姜鹏说：“智能维护机器人系统将有效确保‘中国天眼’的运行安全，提高望远镜的观测时间和使用效率，促进天文成果的产出。”据测算，这些成果每年能为“中国天眼”增加约30天的可观测时间。

报道称，该项目研究所产生的科研成果，将进一步深化中国特种机器人的工程化应用，推动中国智能机器人技术与产业快速发展。