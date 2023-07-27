台资深媒体人 “两岸秘使”郑淑敏去世

台湾中视前董事长、李登辉时期最有名的“两岸密使”之一的郑淑敏，星期三（7月26日）在家中摔倒伤及头部，抢救无效离世，终年78岁。

台湾资深媒体人周玉蔻，星期三在脸书发文悼念郑淑敏。她写到，郑淑敏星期三凌晨在美国华盛顿的家中如厕时，不慎跌倒撞到头部昏迷，送医急救后仍宣告不治。

她透露，台北一名熟悉郑淑敏生活的人士也证实此事，称郑淑敏在医院已无生命迹象，陪在身边的小女儿决定等到同母异父的姐姐见她最后一面后再拔管。

周玉蔻形容，郑淑敏曾经是台湾政媒界传奇人物。由于出身三芝，郑淑敏甚得同乡的台湾已故前总统李登辉赏识。

她并写道：“往事不堪回首，前尘已化为烟云，祝福郑淑敏女士一路好走。”

综合中时新闻网、自由时报等台媒报道，1946出生的郑淑敏曾担任华视记者、《时报杂志》发行人兼总编辑、《中国时报》副总编辑、文化建设委员会（现台湾文化部）主委与中视董事长。在她的经营下，中视一跃成为上市公司，她也是第一位女性国际艾美奖杰出经营奖得主。

此外，郑淑敏也是李登辉时代最有名的“两岸密使”之一。她与李登辉总统府办公室主任苏志诚，在1990年代初多次奉李登辉之命，在国学大师南怀瑾的牵线下，先在香港与海协会会长汪道涵以及当时中国大陆国家主席杨尚昆的秘书杨斯德会面，并在1991年前往北京，与杨尚昆、国台办主任王兆国会面，初步建立杨尚昆和李登辉的联系管道，从而促成1993年在新加坡的“汪辜会谈”，并确立了两岸以海基会、海协会往来的体制。

郑淑敏有过两段婚姻，她与第一任丈夫、时任美国驻台大使馆新闻处长柯约瑟育有一女；柯约瑟血癌去世后，她在1986年与第二任丈夫、台湾统计学家韦伯韬结婚，两人育有两个女儿，后于2006年离婚。

据报道，郑淑敏2004年离开中视后生活低调，近年来定居美国。郑淑敏旅美期间修习瑜伽，还取得专业教师执照、开班授课。