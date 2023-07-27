郭台铭：本周日展开美国行和平之旅

酝酿独立参选的鸿海集团创办人郭台铭说，星期日（7月30日）将赴美国展开和平、经济繁荣之旅，并表示希望自己能为大家服务，给台湾不一样的未来。

综合中央社和《联合报》报道，郭台铭星期四（7月27日）上午到新北市土城区顺圣宫上香祈福。在祭拜仪式后，郭台铭在悬挂着印有“为国为民郭台铭”等字句的帆布舞台前，向在场的信众和支持者演讲致词。

郭台铭说，他将展开为期一月的祈福之旅，祈求台湾的和平之福、经济发展之福、政府清廉、司法正义以及人人有发展机会等。

郭台铭还说，星期日将到美国展开和平、经济繁荣之旅，希望能替大家服务，并强调自己一定会给台湾不一样的未来，希望大家给台湾一个机会，台湾也给“台湾阿铭”一个机会。

郭台铭提到，他在全世界18个国家的工厂都供奉关公，此次美国之旅第一站就从土城出发；土城不但是鸿海的世界总部，也是他走向世界的第一站。

据《上报》报道，郭台铭上星期五（7月21日）参加美丽岛电子报董事长吴子嘉举办的“董事长开讲”活动时，曾提到自己最近会再安排访美，预计将拜会美国经济、智库重要人士。

郭台铭当时在活动上强调，此行“不是去面试，我目前没有资格，除非你们给我资格”，现场观众随即鼓掌，还有人喊“总统好”，让郭台铭笑得合不拢嘴。

郭台铭也自称是少数与美国、中国大陆两方高层都有交情的人，而且是“会生金蛋的和平鸽”，会帮美国人赚钱，不会被美国鹰派“吃掉”。