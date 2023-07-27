中国成品油价一个月内“三连涨”

中国成品油价在最近一个月内“三连涨”。

中新社报道，中国国家发改委星期三（7月26日）称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自7月26日24时起，中国国内汽、柴油价格每吨分别提高275元（人民币，下同，约51新元）和260元。

折合升价，全中国平均来看，92号汽油、95号汽油及0号柴油每升分别上调0.22元、0.23元及0.22元。卓创资讯成品油分析师徐娜指出，本轮调价落地后，消费者出行成本小幅增加。以油箱容量为50升的家用轿车为例，加满一箱92号汽油将多花11元。

油耗方面，以月跑2000公里，百公里油耗在八升的小型私家车为例，到下次调价窗口开启，即8月9日24时之前，消费者用油成本将增加16元。

从物流行业来看，以月跑10000公里，百公里油耗在38升的重卡为例，到下次调价窗口开启前，单辆车的燃油成本将增加390元。

报道指出，此次调价落地后，自6月28日以来，一个月时间内，中国成品油价历经三次连续上涨。

徐娜说，“三连涨”后，中国汽、柴油累计上调幅度分别在每吨500元及每吨480元，折算成升价，92号汽油、95号汽油及0号柴油累计每升分别上调0.39元、0.41元及0.41元。

相较于“三连涨”之前，消费者的用油成本增加较为明显。据计算，相较一个月前，中国消费者加满一箱50升的汽油多花约19.5元至20.5元。

展望后市，卓创资讯成品油分析师郑明亚分析，石油市场供应趋紧以及中国稳增长政策“组合拳”加力等消息依旧对石油市场带来支撑，但另一方面，欧美经济数据表现低于市场预期，仍需关注美联储会议及欧洲央行会议情况，整体来看下周期国际原油价格大概率呈现高位波动走势，油价下方存在较强支撑。