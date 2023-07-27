蒋万安希望本届台北漫画博览会能创收3亿新台币营业额

台北市长蒋万安希望本届台北漫画博览会能创收3亿新台币营业额。

据东森新闻云报道，为期五天的第22届台北漫画博览会星期四（7月27日）在台北世贸中心揭幕，台北市长蒋万安上午出席该活动时说，与疫情前相比，这次参展人数突破新高，希望能挑战突破60万人次，营业额逼近3亿元新台币（1271万新元）。

今年的漫博会以“视界无限”为主题，邀请声优、名师以及多达50名台日偶像、Vtuber接力登场与粉丝近距离接触。

蒋万安说，他感谢各部会的伙伴以及各大出版社一起努力，才有这样的成果，也希望未来能带动更多相关的知识产权（IP）产业到台北，让台北成为全台第一个ACGe（A为动画、C是漫画、G是游戏、Esports是电竞）之都。

新北市两名民进党籍立委苏巧慧和赖品妤星期四上午也出席台北漫画博览会揭幕活动。

苏巧慧说，一年一年看下来，动漫产业甚至超越ACGe四个面相，漫画IP产业所有商品的最大产值来自于周边，今年的漫博会更邀请到杰尼斯男团、Vtuber等，未来如果能够继续发展，台湾、日本的ACGe产业共同合作，对广大动漫粉丝是最好的礼物，也能对台湾创造更好的产业发展。

赖品妤则说，除了日本IP厂商外，也有许多台湾本土漫画家参与这次漫博会，未来会持续努力让台湾与日本，甚至是与全世界各地创作者协力合作，让台湾的ACGe产业能被世界看见。