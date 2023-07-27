日本输华饮食商品据报在中国北部海关延迟清关

日本媒体报道，日本输华饮食商品在中国北部海关延迟清关。

日本共同社星期四（7月27日）引述日中关系消息人士报道，从日本输华的点心和酒等食品饮料在中国北部海关部门延迟清关，原因尚不清楚。

据报道，中国海关部门本月上旬针对日本水产品启动了放射性物质的全面检测，贸易相关人士警惕加强检测的对象可能已扩大至其他领域。

据分析，中方针对日本水产品展开全面检测，意在就东京电力公司福岛第一核电站处理水排海问题向日本施压。

关于日本食品饮料延迟清关的理由，有观点认为可能是中国海关在对其实施某种检测，也有说法称是因为全面检测水产品导致业务量增加，海关清关作业进度滞后。

针对日本处理水排海问题，中国海关总署本月7日发布消息称，“将视事态发展及时采取一切必要措施”。之后，中国海关部门加强了对日本水产品的放射性物质检测，从抽查变为逐一检查。从日本输华的大量水产品因需要接受检测而滞留中国海关。

鲜鱼若长时间滞留海关将难以保持新鲜，因此这实际上是限制出口。

福岛核事故后，中国停止进口福岛、长野等10个都县产的水产品等食品和饲料。至于10个都县以外地区的产品，水果等，由于中日两国政府未能就中方要求的放射性物质检测达成共识，中国实际未进口这些商品。