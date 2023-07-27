中国游戏市场回暖 用户规模创历史新高

今年上半年的中国游戏产业报告显示，中国国内游戏市场销售收入环比增长超20%，游戏用户规模也创历史新高，市场呈现回暖趋势。

综合界面新闻和路透社报道，中国音像与数字出版协会第一副理事长、中国音数协游戏工委主任委员张毅君星期四（7月27日）在中国国际数字娱乐产业大会（CDEC）上，发布了《2023年1-6月中国游戏产业报告》，并作出解读。

报告显示，今年1月至6月，中国国内游戏市场实际销售收入规模为1442.63亿元（人民币，下同，约267亿新元），同比下降2.39%，环比增长22.2%，市场回暖趋势明显。同期，中国游戏用户规模为6亿6800万，同比增长0.35%，达到历史新高点。

报告分析，收入同比下降，是用户消费意愿及消费能力在1月至4月尚未恢复导致；进入5月后，尽管市场收入出现较大增幅，仍无以抵消此前降幅。

张毅君在会上分析，按此趋势运行，预计下半年将会出现较为强劲的触底反弹。他指出，在全球游戏市场整体低迷背景下，中国游戏产业正逐渐走出低谷，呈现上升态势。不过，要应对下半年的挑战，还需要提振行业信心。

中国官方在2021年至2022年间，对游戏行业进行了整治，期间有近8个月未批准新的游戏版号。这使得中国游戏用户在2022年录得了八年来的首次下降，而今年上半年的销售收入，也仍低于整治前的2021年上半年的1504亿元。

此外，在中国自主研发游戏方面，今年上半年，中国自研游戏国内市场实际销售收入1217.84亿元，同比下降2.25%，环比增长24.5%；而在海外市场，中国自研游戏实际销售收入82.06亿美元（约108亿新元），同比下降8.72%。

报告还指出，由于宏观经济仍持续下行，加之国际冲突及汇率波动，海外市场营销成本明显升高。

在电子竞技领域，今年上半年中国电竞市场实际销售收入644.76亿元，同比增长1.2%。这一数据未包含未包含电竞直播、俱乐部运营和赛事收入。

中国游戏产业报告分析，目前电竞行业正在走出疫情低谷。而即将举办的杭州亚运会，将会为电竞市场锦上添花。