中纪委同日通报 多名官员被双开

中纪委星期四（7月27日）集中通报多名官员被双开的消息，包括辽宁省大连市政协原主席郝宏军、湖南省政协原副主席易鹏飞、新疆生产建设兵团原副司令员焦小平，以及山东省青岛市政协原主席汲斌昌。

中共中央纪委国家监委网站星期四分别通报，辽宁省大连市政协原党组书记、主席郝宏军，湖南省政协原党组成员、副主席易鹏飞，新疆生产建设兵团原党委常委、副司令员，中国新建集团公司原副总经理焦小平，以及山东省青岛市政协原党组书记、主席汲斌昌，均因严重违纪违法问题，由中央纪委国家监委进行了立案审查调查。

四人之中，郝宏军、易鹏飞及焦小平在今年2月5日同天被官宣落马，汲斌昌则是在1月6日被查。

通报指，郝宏军对抗组织审查，搞迷信活动；在干部选拔任用工作中为他人谋利，败坏任职单位选人用人风气；大肆收受礼金，利用职权为亲属经营活动谋利；将权力异化为谋私的工具，大肆干预插手案件处理；甘于被“围猎”，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在企业经营、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

易鹏飞被指背离“两个维护”政治原则，履行全面从严治党主体责任不力；任人唯私唯利，大肆卖官鬻爵；自身不正，带坏全家，纵容、默许亲属利用本人职权影响谋取私利，大搞“家族式”腐败，违规拥有非上市公司股份；违规干预和插手市场经济活动；贪图享乐，玩物丧志，沉迷打牌、打麻将；贪婪无度，任性用权，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在企业经营、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物；滥用职权造成重大公共财产损失。

通报称，焦小平毫无政治意识，违背新发展理念，干扰碳达峰碳中和战略目标实施；罔顾中共中央对秦岭生态环境保护的重要要求，我行我素，支持特定关系人开发秦岭地区小水电，破坏秦岭生态；执行中央决策部署走形变调，加剧政府隐性债务风险，制造金融安全隐患。违规收受股权、经商办企业、拥有非上市公司股份、兼职取酬，为亲属、特定关系人谋取利益；大搞权钱交易，利用职务便利为他人在贷款审批、债务重组等方面谋利，并非法收受巨额财物。

汲斌昌则被指对中共不忠诚不老实，对抗组织审查；隐瞒不报个人有关事项；以权谋私，为其子在投资经营等方面谋取利益；私欲膨胀，贪婪成性，既想当官又想发财，与不法商人勾肩搭背沆瀣一气，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在股权投资、企业融资等方面谋利，并非法收受巨额财物。

四人均被开除中共党籍和公职，收缴违纪违法所得，移送检察机关审查起诉。