美媒：中国对泄露疫情政策信息前官员调查早于预期

知情人士透露，中国国家安全部门对泄露冠病疫情政策信息前官员的调查早于预期。

《华尔街日报》星期三（7月26日）引述知情人士报道，去年秋天，一项此前未经报道的调查显示，中国国家安全部门人员曾到部分专家网络公司，追查中国高度敏感冠病政策和疫苗策略的泄露情况。调查人员曾询问上海一家咨询公司的工作人员，他们是否曾安排与了解中国医疗政策内幕的专家会面或通话。

上述知情人士称，调查人员出示了一份专家名单，以及这些人员发表过讲话的会议时间和日期。知情人士说，这份名单包括某省级卫健委的一名前政策研究人员，并称调查人员想知道哪些人索取这些信息，以及上海那家咨询公司的客户想知道什么内容。

报道称，中国国安人员的造访显示，早在有关部门突击搜查专家网络公司凯盛融英的消息震动外资企业界的几个月前，中国政府已在担心关键政策决定的信息泄露问题。今年5月，中国央视新闻节目报道了这些突查行动，称部分西方国家窃取了中国军事、经济、金融等领域的情报和信息。

去年下半年，在中国股市异常震荡之际，国际和中国国内投资者极为关注中国医疗专家的见解，人们也纷纷猜测中国领导层在考虑改变曾重创商业和经济活动的严格动态清零政策。

去年10月和11月，主要由中概股推动的香港恒生指数有六个交易日的涨跌幅超过5%。

目前尚不清楚中国对冠病信息泄密事件的调查是否仍在继续。中国国务院新闻办公室并未回应《华尔街日报》的置评请求。