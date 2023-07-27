奔驰大众等德国车企仍对中国战略充满信心

尽管中国的经济复苏进展和在中国市场的销售额都不如预期，但马赛地—奔驰和大众汽车等德国车企，依然对公司的中国战略充满信心。

据路透社报道，马赛地—奔驰集团董事会主席康林松（Ola Kallenius）星期四（7月27日）说，尽管中国经济复苏进展不如预期，但该公司仍对中国作为电动汽车长期增长市场充满信心。

康林松在第二季度业绩发布后的分析师电话会议上还重申，要坚持不参与价格战的战略。他说：“我不认为我们应该在定价方面采取非理性行动来购买中国的市场份额。这不是我们的总体政策。”

据报道，受高档轿车和厢式车销售强劲的推动，奔驰第二季度净利润增长了14%，达到36亿欧元（约53亿新元）。不过，其在中国市场的销售额依然较去年同期下降。

被问及大众汽车此前宣布与中国电动汽车品牌小鹏联手开发电动汽车车型一事，康林松认为，奔驰不会将打造未来车型的任务交给另一家原始设备制造商，指“这项任务将由我们来完成”。

旗下拥有大众、奥迪及斯柯达等多个品牌的大众汽车集团，也在星期四公布了二季度财报。据报道，大众汽车集团第二季度净利润为38亿欧元，比去年同期下降了3.1%。

该集团在中国面临的竞争日益激烈。在经历一季度开局不利、销量首次被比亚迪超越后，2023年上半年，大众汽车在中国的汽车交付量同比下降了1.2%。

据报道，今年上半年，除中国外，大众汽车集团全球所有地区的销售额均有所增长。

不过，大众汽车集团对其在中国这一主要市场的前景仍持积极态度，称正在加快“中国转型”的步伐。

大众汽车集团星期三（7月26日）宣布了旗下大众汽车品牌和小鹏汽车的合作，以及奥迪品牌与上汽集团的合作。大众汽车集团称，这些合作符合公司“在中国，为中国”的战略，使公司能够尽早应对中国市场的决定性趋势，更好地利用中国市场的增长势头。

另一方面，同为德国车企巨头的宝马集团，星期四也通过官方微信公众号宣布，宝马中国研发团队已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备，进一步打入中国市场。