江苏省委原副书记张敬华被控受贿4984万人民币

中共江苏省委原副书记张敬华受贿案一审开庭，张敬华被控受贿4984万余元（人民币，下同，约923万新元）。

据央视新闻报道，湖北省武汉市中级人民法院星期四（7月27日）一审公开开庭审理了张敬华受贿一案。

湖北省武汉市人民检察院指控，2008年至2021年，张敬华利用担任江苏省环境保护厅厅长，徐州市委副书记、市长，镇江市委书记，江苏省政府秘书长，江苏省政府副省长，江苏省委常委、南京市委书记兼南京市江北新区党工委书记，江苏省委副书记等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在工程承揽、项目开发、职务提拔等方面提供帮助，直接或通过他人非法收受财物，共计折合人民币4984万余元。检察机关提请以受贿罪追究张敬华的刑事责任。

张敬华当庭表示认罪悔罪，法庭宣布休庭，择期宣判。

现年61岁的张敬华是江苏泰州人，仕途一直在江苏。他曾先后在江苏省计划经济委员会、省经贸委、国资委任职。2010年他升任徐州市长，隔年调任镇江市委书记。2013年起，张敬华担任江苏省政府秘书长，三年后升任副省长。2017年，他跻身江苏省委常委，兼任南京市委书记。

2021年2月，张敬华升任江苏省委专职副书记，但短短九个月后，就转任省政协党组副书记，在履新11天后即告落马，后于去年5月被双开（开除中共党籍开除公职）。