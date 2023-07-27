习近平会见佐科：中方愿与印方深化战略合作

中国国家主席习近平在成都会见到访的印度尼西亚总统佐科时说，中方愿以今年两国建立全面战略伙伴关系10周年为契机，同印尼深化战略合作。

据新华社报道，中国国家主席习近平星期四（7月27日）下午在成都会见赴华出席第31届世界大学生夏季运动会开幕式并访华的印度尼西亚总统佐科。

习近平在会面时指出，他去年同佐科共同开启两国共建命运共同体的新篇章。在实现国家现代化和民族复兴道路上，中国和印尼理念高度契合、互为发展机遇，是志同道合的同路人、好伙伴。

习近平说，中方愿以今年两国建立全面战略伙伴关系10周年为契机，同印尼深化战略合作，打造发展中国家命运与共、团结合作、共促发展的典范，为地区和世界注入更多确定性和正能量。

他强调，中方愿同印尼保持经常性战略沟通，加强治国理政经验交流，启动两国外长防长“2+2”对话机制，打造高水平战略互信。雅万高铁通车在即，双方要全力做好“最后一公里”建设，确保项目高标准、高质量，为印尼发展注入加速度。

习近平说，中印双方要继续搞好综合产业园区合作，重点推进“区域综合经济走廊”和“两国双园”建设。中方支持印尼新首都建设和北加里曼丹工业园开发，愿同印尼拓展新能源汽车、智慧城市等领域合作，共同促进产业数字化转型。

他也说，中方愿继续扩大印尼大宗商品和优质农产品进口，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），加强在粮食安全、减贫扶贫、乡村振兴、职业教育、语言教学、医药卫生、文化旅游等领域合作。

习近平指出，今年是他提出建设更为紧密的中国－亚细安（中国称为东盟）命运共同体10周年，也是中国加入《东南亚友好合作条约》20周年。中方愿同亚细安深化全面战略伙伴关系，支持印尼担任今年亚细安轮值主席国，引领亚细安坚持战略自主、团结自强，共同打造地区稳定中心、发展高地。

他还说，中方愿同印尼加强在二十国集团（G20）和金砖国家等多边机制沟通协作，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，维护地区和全球和平稳定，推动构建人类命运共同体。

佐科是应习近平之邀赴成都出席世界大学生夏季运动会开幕式及进行两天访问。这是继去年7月之后，佐科第二次访华，预料此次他将争取更多中国企业到印尼投资。