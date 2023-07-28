李强：外企与中国发展相互成就 要讲好外企在中国发展故事

中共中央政治局常委、国务院总理李强7月26日至27日在上海市调研自贸试验区建设时强调，外企与中国发展相互成就，要讲好外企在中国发展的故事，吸引更多外企深耕中国市场。

根据新华社报道，李强指出，要深入贯彻中共总书记习近平关于自贸试验区建设重要指示精神，大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。

李强强调，要积极推进更深层次、更宽领域的对外开放，努力在打造开放型的功能平台、产业生态、营商环境等方面取得更大进展。

他在上海临港新片区跨境数据科技有限公司考察时指出，数据跨境流动和管理是当前各方都十分关切的问题，希望企业积极探索，为国家完善相关制度供给积累实践经验。李强在伦茨（上海）传动系统有限公司和沃尔沃建筑设备（中国）有限公司详细了解企业推进智能制造和再制造等情况，他表示，外企与中国发展相互成就，要讲好外企在中国发展的故事，吸引更多外企深耕中国市场。在上海泓明供应链有限公司，李强对企业创新供应链服务的做法予以肯定，希望监管部门与相关企业协同发力，更好助力产业链供应链稳定和产业集群发展。

调研中，李强主持召开座谈会。在听取商务部和上海、北京、江苏、浙江、河南、湖北、广东、陕西相关汇报后，李强指出，建设自贸试验区是以习近平为核心的中共中央在新时代推进改革开放的重要战略举措。建设10年来，自贸试验区发挥了制度创新的“头雁”效应，打造了开放发展的生动样板，推动了重大战略的深入实施，在中国改革开放进程中发挥着重要作用。

李强强调，面向未来，自贸试验区依然肩负着重大使命，要在新起点上大力实施自贸试验区提升战略，形成更多引领性、标志性制度创新成果，打造更多高能级开放平台，壮大现代产业发展新动能，以高水平开放促改革、促发展。要把“提升”的着力点放在对接高标准国际经贸规则、推进制度型开放上，坚持试点先行，重点在实现货物贸易更高水平自由便利、引领服务贸易创新发展、深化重点领域改革开放、探索构建跨境数据管理新模式、对接“边境后”规则等方面积极试点。要坚持上下联动，加强组织实施，分批有序推进，提高工作穿透力，形成推进自贸试验区建设强大合力。

李强充分肯定上海经济社会发展成就，希望相关省市全面贯彻落实中共中央关于经济工作的决策部署，努力为全国发展大局多作贡献。