福建省福州市人大常委会原副主任李凡被双开

经中共福建省委批准，福建省纪委监委对福州市人大常委会原党组成员、副主任李凡严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予李凡开除中共党籍以及开除公职处分。

根据中央纪委国家监委网站消息，经查，李凡身为中共党员领导干部，丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，在调查研究、联系群众工作中搞形式主义，违规收受礼品、礼金；组织观念淡漠，在组织人事方面违规为他人谋取利益；为官不廉，违规从事营利活动；不正确履行职责，造成不良影响；长期沉迷赌博；私欲膨胀，利用职务便利和职权影响为他人在工程承揽、企业经营、职务晋升等方面谋取利益，并非法收受巨额财物。

李凡严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，绝大部分涉案财物系在中共十八大之后收受，甚至在中共二十大后依然不知畏、不知止，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予李凡开除中共党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌职务犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

根据公开资料显示，今年58岁的李凡是福建莆田人，大学本科学历，1988年7月参加工作，1987年1月加入中国共产党。

李凡曾在福州市建设局历任党委委员、总工程师、副局长等职；后进入福州市城乡建设委员会任党组成员、副主任、总工程师。

2011年李凡担任福州市住房保障和房产管理局党组书记、局长；2015年，李凡在福州市台江区先后担任区委副书记，区政府党组书记、代区长、区长、区委书记。

2020年，李凡进入福州市人大常委会任党组成员、副主任，直至今年2月被免职。