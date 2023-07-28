波士顿中国留学生暴力威胁亲民主人士案明年1月开审

一名留美中国学生涉嫌暴力威胁亲民主人士案将于明年1月开庭审理。

据美国之音报道，在美中国留学生吴啸雷（Xiaolei Wu，译音）涉嫌暴力威胁亲民主人士案星期四（7月27）在波士顿进行首次预审会议，将此案开庭审判日期定于2024年1月22日，庭审预计将持续四至五天。

被告吴啸雷在预审会议开始前五分钟与他的辩护律师一起出现在法庭。由于只是预审，主要讨论在控辩双方律师和法官之间进行，吴啸雷并没坐在被告席，而在旁听席前排入座。整个预审会议期间，他表现镇定。

在明年1月开庭审判期间，控辩双方将分别传唤证人或专家出庭。在那之前，双方也将继续进行多次预审会议。被告吴啸雷至今一直表示不认罪。

25岁的吴啸雷此前就读于波士顿伯克利音乐学院。他因涉嫌在网上以及通过跨州联络方式威胁一名在校园张贴海报支持中国民主的抗议者，在去年12月13日被美国联邦调查局逮捕，此后获准有条件保释。在被联调局逮捕后，吴啸雷也被伯克利音乐学院下令停学，不准进入校园。今年1月，一个联邦大陪审团对他正式提出起诉。

指控书称，嫌疑人吴啸雷在2022年10月22日至24日之间通过微信、电子邮件、Instagram对一名在校园或附近张贴“我们要自由”（We Want Freedom）等海报的个人进行了语言攻击，并威胁要剁掉对方的手。此外，吴啸雷还告诉受害者他已向中国国家安全部门举报其行为，并称国安部分将造访受害者在中国的家人。吴啸雷还通过他人找出了受害者的电邮地址，并公开其联系方式，希望其他人都上网对其进行骚扰。

根据法院的公开记录，吴啸雷在今年1月20日对法官表示不认罪。此后，法庭举行过几次听证，包括4月24日准许吴啸雷移除他一直佩戴的电子监控装置。

部分伯克利音乐学院学生及校外的民主活动人士4月4日在校门口进行了小范围抗议活动，指责学校对吴啸雷事件的不作为。他们在诉求声明中说，当事人在被吴啸雷骚扰期间曾向学校高层及学生组织多方求助，但鲜有回应。

声明还指出，作为艺术学院，伯克利应当捍卫所有学生的言论自由，尤其是那些来自言论自由被压迫的国际留学生。

在星期四预审会议的前一天，美国之音再次联络伯克利音乐学院，随后收到校方电邮回复：“我们无法分享此事件的具体细节，但伯克利有着一套由训练有素的专业人员进行的彻底且客观的调查程序。我们相信我们对此事给予了足够的重视，也采取了合适的措施。”

声明续称，该校强烈鼓励“我们社区的任何目睹或经历了骚扰或歧视的成员报告此事，好让我们提供及时的支持、资源与服务。”