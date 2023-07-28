路透：美国即将宣布对台超3亿美元军事援助

路透社援引两名美国官员称，美国预计最早将于星期五（7月28日）宣布向台湾提供价值超过3亿美元（下同，3.99亿新元）的军事援助，此举可能会激怒北京。

美国今年5月提出，计划通过类似援助乌克兰的方式，通过总统提取权（Presidential Drawdown Authority）的机制，推进向台湾提供5亿美元的武器援助。

上届美国国会去年12月通过2023财年的《国防授权法》时，已批准使用总统提取权向台湾提供每年价值可达10亿美元的武器援助。

一名不具名的美国官员告诉路透社，此次的军事援助配套预计将达到3.3亿美元。

路透社预计，美国的正式公告不会包括所提供的武器系统清单。

但四名知情人士称，此次军事援助计划包括四架非武装MQ-9A侦察无人机。不过由于美国官员正在研究从无人机上移除一些美国空军才配备的先进设备，因此无人机可能不会被列入清单。

另一名知情者称，谁来支付无人机改造费用也是一个问题。

台湾此前已同意购买四架更先进的MQ-9B海上巡逻无人机，由通用原子公司制造，预计于2025年交付。

本月早些时候，美国最高将领米利（Mark Milley）曾表示，美国及其盟国需要在未来几年内加快向台湾运送武器，以帮助台湾自卫。

北京方面则多次要求美国停止向台湾出售武器。