美媒：白宫决定禁止李家超出席11月APEC峰会

知情人士透露，美国政府决定禁止香港特首李家超出席今年11月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）领袖峰会。

《华盛顿邮报》星期四（7月27日）引述三名知情美国官员报道上述消息。

在北京于2020年6月实施《香港国安法》后，华盛顿对时任香港保安局长的李家超以及香港与中国大陆等逾10名官员实施制裁。李家超去年在特首选举中胜出，成为香港第六任行政长官。

美国政府上述决定，适逢中美关系稍微解冻之际。有分析认为，此举可能促使中国国家主席习近平不参加今年的APEC峰会，美国总统拜登正期待在这次峰会期间与习近平会面。

另有分析人士称，他们预期习近平将出席APEC峰会，因为中国经济前景黯淡，习近平希望借此趟美国行展现其领导力，以重振全球投资者对中国的信心，同时也向中国民众展示他能有效掌控中美关系。

知情美国官员称，华府对李家超实施的制裁不影响香港出席APEC峰会，港府可另派高层代表与会。白宫发言人不愿就此消息置评，仅说：“我们期待所有APEC成员代表团按照美国的法律和法规与会。”

中国驻美国使馆发言人刘鹏宇受询时说：“我们对李家超被禁止出席APEC峰会表达强烈反对，这违反了APEC规定，也违背了美国做出的承诺。”

另据路透社6月报道，美国国务院早前称有意邀请李家超出席APEC峰会，但随后更改说法，重申华府还没对APEC邀请名单做出任何决定。

美国副国务卿谢尔曼在回复国会的信件中，首度披露美国政府计划邀请李家超出席APEC峰会，但有关决定随即遭到华府舆论反对，甚至发起联署请愿。

美国国务院发言人改口说，美国国务院还没就APEC邀请名单做任何决定，并称国务院早前“无意间将错误的回复版本送交给国会”，对相关失误感到遗憾。