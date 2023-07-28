马英九：美国与西方社会应鼓励两岸和平协商

台湾前总统马英九赴欧洲访问，在伦敦发表演讲时说，美国与西方社会应鼓励两岸和平协商。

综合台湾《自由时报》、中时新闻网和中广新闻网等报道，马英九星期二（7月25日）率团访问欧洲，星期四（27日）在英国圣母大学伦敦分院，以“台湾应追求和平，避免两岸战争”为题发表演说时强调，从祭祖的文化连结，到两岸的历史连结，再到青年交流的情感连结，他访问中国大陆促成了这三种连结，让国际友人注意到，两岸也能透过交往达成和平。

马英九说，他在3月底访问中国大陆的行程，充分体现了一个重点，只要真正坚持“中华民国宪法”，两岸就可以避免战争，同时要避免美、中走向更激烈对抗，影响整体世界秩序的最好方式，是美国与西方社会要鼓励台湾与中国大陆展开和平协商，避免台海发生战争。

他说，多年来台湾社会已建立起成熟的民主与法治制度，任何人想要改变台湾现状，其手段都必须是和平与民主的，否则台湾人民将不会接受任何的改变。台湾与中国大陆之间需要的是和平的手段来维持稳定。他不认为应该寻求战争力量，因为其结果可能是非常难以承受的。

马英九也说，从他执政的经验来看，和平是可能的，因此他深切希望明年台湾总统选举，台湾人民选出的领导人，能够开创一条寻找和平、避免战争的道路，这是全世界此刻格外需要的。

他指出，从祭祖的文化连结、两岸的历史连结，到青年交流的情感连结，他访问中国大陆促成这三种连结，有效降低了两岸这七年多来的紧张与对立，也让国际间的朋友注意到，两岸不是一定要兵戎相见，也有透过交往达成和平的方式。