港府吁美国按常规邀请李家超出席APEC峰会

针对美媒报道称，白宫决定禁止香港特首李家超出席11月在美国旧金山举行的亚太区经济合作组织峰会（APEC），香港特区政府回应时呼吁美国政府按常规邀请李家超与会。

据香港政府新闻网星期五（7月28日）发布的新闻稿，港府回应传媒查询有关《华盛顿邮报》引述消息，指美国方面决定不让香港特首出席亚太经合组织领导人非正式会议时指出，美国应切实履行东道主的基本责任，依照亚太经合组织的常规及一贯做法邀请特首以香港领导人身份出席会议。

港府说，亚太经合组织举办会议有其一贯规则及习惯。根据亚太经合组织主办会议的指引，亚太经合组织成员经济体的领导人均会被邀请出席领导人非正式会议，而东道主有责任向各成员经济体的领导人发出邀请函，为成员经济体领导人出席会议提供便利。

港府强调，亚太经合组织会议不属于某个国家或经济体，而亚太经合组织也有其规则和习惯，任何东道主都要按着这些规则和习惯邀请成员参与。特区政府已多次公开表达上述立场。

《华盛顿邮报》星期四（27日）引述三名知情美国官员报道，美国政府决定禁止香港特首李家超出席今年11月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）领袖峰会。

知情美国官员称，华府对李家超实施的制裁不影响香港出席APEC峰会，港府可另派高层代表与会。白宫发言人不愿就此消息置评，仅说：“我们期待所有APEC成员代表团按照美国的法律和法规与会。”