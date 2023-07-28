美议员建议副总统哈里斯在赖清德过境期间安排与他会面

美国众议员致函副总统哈里斯，建议她在台湾副总统赖清德过境美国期间，安排与赖清德会面。

据台湾《中国时报》星期五（7月28日）报道，台湾副总统赖清德8月出访巴拉圭时将过境美国，六名美国众议员致函副总统哈里斯，建议她在赖清德过境期间，安排与赖清德会晤，以展现美国对台湾的支持。

台湾外交部说，赖清德过境美国的行程，台美目前仍在协调安排中。

美国共和党籍众议员蒂凡尼（Tom Tiffany）星期三（26日）领衔致函哈里斯，呼吁她在赖清德过境美国时安排会晤行程。连署者包括共和党其他五名众议员奥格斯（Andrew Ogles）、唐纳兹（Byron Donalds）、卡特（Earl L.Buddy Carter）、佩里（Scott Perry）和德加雷斯（Scott DesJarlais）。

信中说，赖清德将在下个月过境美国，希望哈里斯能在赖清德于美停留期间，安排和他会晤。信中强调，美国国会在2018年通过立法，鼓励美台高层和他们对等官员会晤，当时身为参议员的哈里斯也投票支持此立法。赖清德8月将过境美国，届时将提供哈里斯一个机会使用她所支持的法案。

信中并指出，中国大陆最近几个月倍增在台海挑衅冲突的鲁莽作为，持续进行金钱外交，紧缩台湾的国际空间。与赖清德会面，将彰显美台友谊的重要性和对北京干预美国对外政策的反感，展示拜登政府不屈服于中国的“霸凌”。

台湾外交部发言人刘永健星期四说，政府诚挚感谢美国国会参、众两院长年以来对台湾的跨党派支持。至于外界关切副总统赖清德过境美国的行程，基于双方的惯例与默契，行程确定后将适时向外界说明。