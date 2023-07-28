香港护照持有者赴马来西亚免签入境期限延长至90天

香港护照持有人到马来西亚的免签入境期限延长至90天。

综合《明报》《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，香港入境事务处星期四（7月27日）宣布，香港特区护照持有人前往马来西亚免签证入境期限，由最长一个月延长至90天。目前在马来西亚访问的香港特首李家超认为，相关安排将进一步加强两地联系，是互利共赢之举。

入境事务处发言人说，马来西亚是“一带一路”沿线国家，延长免签证安排为香港护照持有人带来更大的便利，并有助加强两地在旅游、文化和经济方面的联系。

发言人续称，目前已有共168个国家和地区给予香港护照持有人免签证或落地签证待遇。

香港特首李家超星期四抵达马来西亚首都吉隆坡。他抵步后与马来西亚首相安华会面，提到香港和马来西亚的双边贸易关系向来密切，去年双边货物贸易额按年增长7%，达281亿美元（约374亿新元），令马来西亚成为香港第九大贸易伙伴。

李家超称，港府将继续加强与马来西亚在商贸、投资、创新科技、文化旅游等方面的合作交流，并感谢马来西亚支持香港加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。

在两人会面后，马来西亚首相安华在脸书发文，提到与李家超会面时讨论贸易、投资、金融、铁路、教育和旅游合作等议题。安华说，李家超对马来西亚自2023年6月28日起给予香港特区护照持有人90天免签入境的决定表示赞赏和感谢，并认为此举措将有助于增加商业和旅游活动，以及人员交流。

安华也提及，李家超表示将考虑在吉隆坡设立香港经济贸易办事处，以进一步加强香港与马来西亚的关系和合作。