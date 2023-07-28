法国正调查涉嫌芯片间谍活动的中国公民

法国检方正在调查一些涉嫌与中国和俄罗斯等外国势力分享关键半导体技术的法国和中国公民。

彭博社星期四（7月27日）引述知情人士报道，有四人正面临起诉，其中两人因涉嫌与外国势力分享文件、从而可能损害法国国家利益被通缉。

该名知情人士称，调查对象被怀疑从事非法出口、刑事共谋、伪造和滥用公司资产等活动。

首先披露这一指控的《巴黎人报》称，调查目标是法国半导体公司Ommic SAS的高管。该公司已在5月被美国的和康电讯（Macom Technology Solutions Holdings Inc.）收购。

报道称，一名中国商人通过一家法国投资基金买下了Ommic公司94%的股份，以向中国和俄罗斯转让技术。Ommic的技术包括氮化镓芯片，这种芯片被应用于武器等多个领域，能比其他芯片在更高的频率、功率和温度下使用。

报道还称，尽管欧盟在俄罗斯吞并克里米亚后对用于军事目的技术实施了出口限制，但Ommic仍实施了一项复杂的计划向俄罗斯转移设备。

法国工业部长李斯科尔（Roland Lescure）星期四接受法国南方电台（Sud Radio）采访时回应《巴黎人报》的报道说，疑犯已被制止，目前正接受调查。他没有提供任何有关疑罪或调查对象的细节。

李斯科尔说：“当政府就工业间谍行为的风险发出呼吁和警告时，不是在演（英国间谍影片）詹姆斯·邦德。”他还说：“经济战是存在的，而法国有打赢它的手段。”

法国检方的调查在法国经济部长勒梅尔访问中国前夕浮现，勒梅尔将于星期五（28日）至下星期一（31日）访问中国。

法国总统马克龙本周也正在南太平洋岛国进行访问，以发挥法国在南太平洋地区的战略影响力。