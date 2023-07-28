中国外交部官网更新部长致辞

中国外交部官网星期五（7月28日）更新部长致辞。致辞全长402字，配有现任外交部部长王毅的照片和落款签名。

中国外交部官网上，与部长相关的其他栏目也已更新。其中，在“部长活动”栏目里，除了王毅最近的活动外，也有前外交部长秦刚的活动。不过，在“历任外交部长”的栏目下，并未出现秦刚的名字。

王毅的致辞写道：“大道之行，天下为公。在中国共产党的坚强领导下，中国外交坚持以实现中华民族伟大复兴为使命，以维护世界和平、促进共同发展为宗旨，推动构建人类命运共同体，为人类发展进步事业不断做出新贡献，书写新篇章。”

致辞还说：“在强国建设、民族复兴的新征程上，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指引，坚定奉行独立自主的和平外交政策，深化拓展全球伙伴关系，致力于同世界各国合作共赢，积极参与全球治理体系改革，坚决捍卫国家主权安全发展利益，全力保障中国公民、法人在海外合法权益，胸怀天下、踔厉奋发，守正创新、勇毅前行，不断开创中国特色大国外交新局面。”

致辞结尾写道：“中国外交部网站愿继续成为海内外朋友了解中国、了解中国外交的一扇窗户。欢迎您时常来这里走走看看，并对我们的工作提出宝贵意见和建议。”

中国全国人大常委会星期二（7月25日）决定，免去秦刚的外交部长职务，由中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅接任外长。