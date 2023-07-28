中共党报：干部要经得起形形色色的诱惑

由中共中央党校（国家行政学院）主管主办的《学习时报》星期三（7月26日）发文强调，在考察干部的德方面，要看干部是否能经得起形形色色的诱惑，要防止年轻干部“前脚刚踏上仕途，后脚就步入歧途”。

这篇评论员文章一开始便引用中共总书记习近平在中央党校（国家行政学院）中青班开班式上的讲话，强调年轻干部要成为栋梁之才，既要德配其位，也要才配其位。

文章强调，选人用人既要重德又要重才，二者是辩证统一的，不可或缺。“我们党在干部工作中形成了‘德才兼备、以德为先’的选人用人思想，既注重德才兼备，又强调以德为先，把德放在选人用人的首要位置。”

文章也引述中国前总理周恩来的话称：“挑选干部的标准，政治标准与工作能力，二者是缺一不可的，而政治上可以信任是先决问题。”

作者写道，习近平在2015年全国党校工作会议上的讲话中，引用了司马光“才者，德之资也；德者，才之帅也”这句话，他还引述民众的话说：“有德有才是正品，有德无才是次品，无德无才是废品，无德有才是毒品。”

文章称，从干部工作的实践看，年轻干部出问题，主要还是出在“德”上，出在党性薄弱上。对党员干部而言，党性是最大的德。“种树者必培其根，种德者必养其心”，只有锤炼坚强党性，真正实现德配其位，才能防止一些干部今天是“好干部”、明天是“阶下囚”现象，防止年轻干部“前脚刚踏上仕途，后脚就步入歧途”。

文章强调：“年轻干部要具备什么样的德呢？那就是要明大德、守公德、严私德，牢固树立正确的权力观、政绩观、事业观。如何判断年轻干部是否德配其位呢？考察干部的德，既要在‘大事’上看，又要在‘小节’中察，看其是否能在重大政治考验面前有政治定力，是否能树立牢固的宗旨意识，是否能对工作极端负责，是否能做到吃苦在前、享受在后，是否能在急难险重任务面前勇挑重担，是否能经得起形形色色的诱惑。”

作者写道，一个人的德既不是与生俱来的，也不是一成不变的，需要在工作实践中、人生阅历中不断修炼。对年轻干部来说，就是要把人生理想融入党和人民事业之中，把为人民幸福而奋斗作为自己最大的幸福，勤掸“思想尘”、多思“贪欲害”、常破“心中贼”，以内无妄思保证外无妄动，在任何时候任何情况下都不放纵、不越轨、不逾矩，正心明道、怀德自重，始终保持干事创业、为民造福的恒久动力。

文章也强调，软肩膀挑不起硬担子，有德又有才方能干成事。面对当前改革发展稳定的复杂形势和艰巨任务，在危机中育先机、于变局中开新局，迫切需要年轻干部具备解决实际问题的能力。