博物馆预约难 中国文物局：对恶意抢票设黑名单

针对有博物馆出现预约难的现象，中国国家文物局博物馆与社会文物司司长刘洋星期五（7月28日）说，将联合北京警方对加价倒卖免费门票的“黄牛”进行专项打击，包括建立“黑名单”制度，对恶意抢票、囤票、爽约等行为，增加他们的成本。

根据澎湃新闻报道，刘洋当天在中国国务院新闻办公室举行的新闻发布会上介绍说，出现预约难的情况主要集中在一些头部热门大馆，这背后反映了人民日益增长的精神文化需求和高品质文化供给不平衡、不充分之间的矛盾日益突出。同时，一些“黄牛”抢票、囤票干扰了博物馆正常运营。

刘洋表示，国家文物局一直非常关注这个问题。他坦言，近年来博物馆热在持续升温，公众参观博物馆的热情高涨，特别是在寒暑假及一系列节假日都出现了部分博物馆预约难的情况。

据介绍，国家文物局近期对这个问题进行了专门的调研，选取了全国45家大中型博物馆，里面既包括国家一级博物馆，也包括31个省、自治区、直辖市的省级博物馆，还有一些重点地方特色的专题博物馆进行了专项调研。

针对这些问题，国家文物局及时回应社会关切，采取了一系列措施。7月14日，国家文物局印发《关于加强博物馆暑期等节假日开放服务工作的通知》，全国各地多家博物馆也是采取了一系列措施来优化服务。

刘洋提到，在优化服务供给方面，很多博物馆采取了延长开放时间、提高参观人数限额的措施，故宫博物院和四川博物院专门设立了服务于未成年人、老年人、残疾人等群体快速预约和检票通道，缩短排队时间；在提升规范管理能力方面，很多博物馆都出台了专项管理办法，规范社会讲解，禁止在博物馆内开展商业拍摄等活动，优化参观体验，中国国家博物馆近期还联合北京警方对加价倒卖免费门票的“黄牛”进行专项打击；在宣传引导方面，很多博物馆都及时发布了票务信息，能够实时发布展厅的游客数量。同时，很多博物馆也发布了声明，引导观众共同抵制商家“代抢”等扰乱参观秩序的行为。

关于下一步工作，刘洋介绍，中国文物局将从以下几个方面继续加大工作力度：一是扩大服务供给，缓解供需矛盾。二是强化部门联动，形成监管合力。三是创新工作思路，完善预约机制。

同时，建立“黑名单”制度，对恶意抢票、囤票、爽约等行为，增加他们的成本。最后要加强社会讲解资质资格认证，维护参观秩序，优化参观体验。