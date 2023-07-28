刘兆佳：李家超若被禁止出席APEC峰会 中方或将对美实施制裁

中国全国港澳研究会顾问刘兆佳说，如果香港特首李家超被禁止出席今年11月的亚太经济合作组织峰会（APEC），中方或将对美国实施制裁。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”星期五（7月28日）报道，对于有美国媒体报道称，拜登政府决定禁止香港特首李家超出席APEC峰会，刘兆佳认为，美国总统选举明年举行，拜登政府不希望豁免被制裁的李家超入境美国，影响他的选情。

他说，美国惯常将国内政治需要和国内法律凌驾于国际关系准则和义务之上，特别现在美国国内反华反港气氛炽热，加上已进入总统和国会选举时期，最终禁止李家超入境美国的可能性很高。

刘兆佳表示，如果美国最终禁止李家超出席APEC峰会，不排除中方会根据刚通过的《对外关系法》对美国实施制裁。

刘兆佳预料港府改派其他官员出席APEC峰会的机会不大，否则给人留下中方乃至香港接受或默许美国单边制裁的印象。

《华盛顿邮报》星期四（27日）引述三名知情美国官员报道，美国政府决定禁止香港特首李家超出席今年11月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）领袖峰会。

知情美国官员称，华府对李家超实施的制裁不影响香港出席APEC峰会，港府可另派高层代表与会。白宫发言人不愿就此消息置评，仅说：“我们期待所有APEC成员代表团按照美国的法律和法规与会。”

港府星期五发新闻稿回应，呼吁美国政府应切实履行东道主的基本责任，按照常规和一贯做法邀请李家超以香港特首身份与会。