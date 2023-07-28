上海一家咖啡店涉低俗营销被立案调查

注册为烟酒店，却开成咖啡店，上海一家名为“Doi Coffee”的咖啡店因其店名及商品名涉嫌低俗营销被立案调查。

综合九派新闻和澎湃新闻报道，黄浦区市场监督管理局星期五（7月28日）发布情况通报称，黄浦区市场监管局星期四（27日）接到市民反映称“上海某咖啡店低俗营销”。收到相关线索后，立即组织执法人员赶赴现场开展调查。

经初步查明，当事人名称为上海市黄浦区向阳红烟酒店，对外招牌为“Doi Coffee”，其商品名称中含有违背公序良俗的内容，该店涉嫌违反《网络交易监督管理办法》第十一条的规定，已对其立案调查。后续，将对当事人违法行为开展进一步调查，督促企业落实整改、规范经营，维护社会良好风尚。

据报道，涉事咖啡店的店铺LOGO为红色唇印，而其团购平台上推荐的招牌商品包括“Doi美式”、“后入拿铁”以及名为“情趣浓缩”的产品。

咖啡店的商品名引发网民争议，有网民对此发表评论称：“这是什么风气？不知道这样命名的咖啡都是什么人在喝。”不少网民留言称：“单看店名没什么，但是看单品名，极度不适。”

该店现已闭门，店铺门口用塑料薄膜遮挡，店招也已拆除，两名工人正在拆除店招附近的装饰物。

相关点评平台和一外卖平台页面都未查到该店铺。在另一外卖平台上，该店铺名下受争议的单品名称已不见，店铺也显示“已打烊”。