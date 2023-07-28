港卫生署：香港猴痘个案显著上升 相信已有隐形传播链

香港卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣说，香港目前猴痘确诊个案数量显著上升，当中也出现无源头病例，不排除已存在隐形传播链。

据网媒“香港01”报道，欧家荣星期五（7月28日）在一档电台节目上说，以往猴痘是非洲风土病，到去年5月多国爆发病情后，世卫组织至今已在112个国家和地区录得8万多起确诊个案。香港也在去年录得首起确诊个案，至今累计16起，当中有八起在本月录得，确诊病例数量显著上升，情况令人关注。

他说，香港16起确诊个案涉及年龄介于20至59岁男子，其年龄中位数为38岁，与外国年龄分布类似。香港今年4月录首起本地感染个案，至今有八起属本地感染个案，主要涉男男性接触者、双性恋者，他们曾在潜伏期进行高风险性行为，包括与陌生人性接触和拥有多个性伴侣等。

欧家荣说，当局录得四起源头不明的本地感染个案，当中未发现流行病学关连，但相信猴痘已在香港高风险社区群组出现隐形传播，不排除有爆发的风险。

欧家荣强调，猴痘病毒不会经飞沫及空气传播，人们不会在日常社交中被传染，主要涉性接触或亲密接触，因此呼吁市民勿进行不安全性行为、与陌生人发生性行为或拥有多个性伴侣等，同时也要求感染者性伴侣进行医学监测或检疫。

他最后呼吁建议高风险人士，包括男男性接触者、性工作者等尽快完成接种猴痘疫苗。