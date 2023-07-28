中国外交部：美方不邀李家超参加APEC是错上加错

对于美国媒体报道称不邀请李家超出席今年11月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）领袖峰会，中国外交部回应称，美国此举是错上加错，已提出严正交涉。

中国外交部发言人毛宁星期五（7月28日）在例行记者会上说，APEC东道国负有让所有成员代表顺利参会的责任和义务。美方对包括香港特首李家超在内的中方人员实施非法无理制裁，本就是严重违反国际关系基本准则的霸凌行径。

她说，美方以此为由拒绝邀请香港特区行政长官赴美参加APEC会议，是错上加错，悍然违反APEC规则，严重违背美方办会承诺。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已提出严正交涉。

毛宁还要求美方立即纠正错误做法，解除对李家超等港府官员的制裁，履行APEC东道主应有责任，按惯例邀请李家超与会，确保包括香港在内的APEC所有成员代表顺利参会，停止破坏APEC团结合作。

《华盛顿邮报》星期四（27日）引述三名知情美国官员报道，美国政府决定禁止香港特首李家超出席今年11月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）领袖峰会。

在北京于2020年6月实施《香港国安法》后，华盛顿对时任香港保安局长的李家超以及香港与中国大陆等逾10名官员实施制裁。李家超去年在特首选举中胜出，成为香港第六任行政长官。

香港政府星期五发布新闻稿，呼吁美国政府按常规邀请李家超与会，履行东道主的基本责任。

中国全国港澳研究会顾问刘兆佳星期五也表示，如果香港特首李家超被禁止出席今年11月的亚太经济合作组织峰会（APEC），中方或将对美国实施制裁。