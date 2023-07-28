台湾三读通过性平法教育法 未成年禁止师生恋

台湾立法院院会星期五（7月28日）三读通过性别平等教育法修正案，条文明定禁止学校师长与未成年学生谈恋爱和发展亲密关系。

综合台湾《自由时报》和东森新闻云报道，MeToo风潮方兴未艾，台湾立法院星期五临时会加速审议“性别平等教育法”、“性别平等工作法”及“性骚扰防治法”，立院院会当天三读通过“性别平等教育法”修正案，也是性平三法修法中首部完成的法案。

修法重点包含，原性平法适用范围为公私立各级学校，这次修法为完善教育机关的监督体制，将军事学校、预备学校、警察各级学校及少年矫正学校纳入性平法适用范围。教师、职员、工友、学生定义提升至本法位阶，并将实习场域的实习指导人员纳入教师定义，且将学生事务创新人员纳入职员、工友定义。

此外，这次修法明确定义校园性别事件包含性侵害、性骚扰、性霸凌，并增订纳入校长或教职员工违反与性或性别有关的专业伦理行为。三读条文增订，考量校长、教师、职员、工友于执行教学、指导、训练、评鉴、管理、辅导学生或提供学生工作机会时，具有权力不对等情形，与学生在与性或性别有关的人际互动上，自应遵守专业伦理，不得与学生发展有违专业伦理的行为。

三读条文规范，为校园里的不对等的权势关系不被滥用，保护处于不利地位的学生，使其避免遭受伤害。台立法院审查时，考量未成年学生心智发展尚未成熟，更需要保护，因此明定学校师长不得与未成年学生发展亲密，同时也于相关条文中，增订不得利用不对等的权势关系文字，若为成年学生，校长或教职员工不得利用不对等权势关系发展亲密关系，以维护友善性别平等教育环境。

民进党立委范云指出，这次修法在“师对生性别事件”上有四个突破性的改革，第一、调查小组成员全部外聘，避免校内权力的干扰。第二、打破原本必须“原校处理三次后”才能向上救济的不合理；未来，学生不服校内调查与处理结果，可直接向主管机关申复。第三、杜绝狼师，“一对多并案调查”、“扩大调查”明定入法。第四、学校教评会改变性平会惩处建议时，被害学生有向教评会陈述意见的权利，从此，被害学生不再是被噤声的当事人。

另外，三读条文也加严行为人处置措施，增订行为人为学校校长、教师、职员或工友，学生因校园性别事件事件受有损害者，行为人应负损害赔偿责任，法院得因被害人的请求，依侵害情节，若行为人为教职员工，酌定损害额一倍至三倍的惩罚性赔偿金；若行为人为校长，得酌定损害额三倍至五倍的惩罚性赔偿金。