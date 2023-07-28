中国最高检：维护军人军属合法权益保障国防利益

中国最高人民检察院在八一建军节前夕强调，要维护军人军属合法权益，保障国防利益。

最高检星期五（7月28日）在官网发布九起惩治危害国防利益、侵犯军人军属合法权益的犯罪典型案例，并解释此举的目的是要充分发挥检察职能作用，惩治涉军犯罪，切实维护军人军属合法权益，增强全民国防意识，推动形成尊崇军人职业的浓厚氛围。

这些典型案例包括诈骗，破坏军事设施，买卖武装部队证件，非法买卖武装部队专用标志，非法买卖武装部队制式服装，非法获取国家秘密，破坏军婚，侵害英雄烈士名誉、荣誉案例。

最高检第一检察厅负责人以答记者问的形式强调，检察机关办理涉军案件既要注重依法严厉打击，也要注重落实宽严相济刑事政策，积极开展认罪认罚教育转化工作。

负责人也强调，强国必须强军，军强才能国安，并说近年来中国加快军事法规制度体系进程。国防法、武装警察法、退役军人保障法、军人地位和权益保障法、军事设施保护法等法律相继出台，为军人地位和权益保障、国防和军队建设提供法治规范。

最高检公布的典型案例包括一起草皮养护人员非法拍摄战机的案件。这名龚姓男被告2021年4月2日下午在某部队机场附近从事草坪修剪工作时，翻越机场防护栏潜入机场军事管理区，使用手机非法拍摄战机照片和视频并发布在短视频平台。经部队保密委员会鉴定，龚某某拍摄的照片、视频内容均为机密级。

检察机关在同年7月19日，以非法获取国家秘密罪对龚某某提起公诉。中国法院在7月27日以龚某某犯非法获取国家秘密罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。龚某某未上诉。