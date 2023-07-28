中国联通董事长刘烈宏获任命为国家数据局首任局长

中国官方宣布，中国联通董事长刘烈宏出任国家数据局首任局长，曾是中国外交部副部长的乐玉成则被免去国家广播电视总局副局长职务。

据中国人力资源社会保障部星期五（7月28日）消息，中国国务院发布一批国家人员任免通告，2021年出任中国联通董事长的刘烈宏获任命为国家数据局局长。

中国官方今年3月在全国两会期间宣布组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用。

另据财新网报道，中国联通集团在北京的总部大厦召开欢送会议，送别在董事长任上工作了686天的刘烈宏离任。

公开资料显示，刘烈宏今年55岁，曾任中国电子信息产业集团有限公司董事、总经理，中国电子科技集团有限公司董事、总经理。他在2018年出任中共中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任，2020年转任中国工业和信息化部副部长，隔年出任中国联通董事长。

另外，根据中国人社部星期五的通告，乐玉成被免去国家广电总局副局长职务，所留下的空缺由杨国瑞填补。

本次任免的国家工作人员包括：任命段毅君为国家民族事务委员会副主任；任命赵昌华为司法部副部长；任命柳军为国家市场监督管理总局副局长；任命杨国瑞为国家广播电视总局副局长；任命王崧为国家互联网信息办公室副主任；任命王昌林为中国社会科学院副院长；任命陈昌盛为国务院发展研究中心副主任；任命刘烈宏为国家数据局局长。免去乐玉成的国家广播电视总局副局长职务；免去高培勇的中国社会科学院副院长职务；免去吕尔学的中国民用航空局副局长职务。