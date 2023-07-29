王沪宁西藏调研：把维护统一加强团结作为工作着力点

中共政治局常委、全国政协主席王沪宁7月25日至27日在西藏调研时强调，要把维护祖国统一、加强民族团结作为西藏工作的着眼点和着力点。

据新华社报道，王沪宁说，做好西藏工作，必须坚定不移贯彻新时代党的治藏方略，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣铸牢中华民族共同体意识这一主线，抓好稳定、发展、生态、强边四件大事。

王沪宁在林芝了解民族团结进步创建、兴边富民、乡村振兴、生态保护工作，并考察川藏铁路等项目规划建设情况，并到拉萨调研民族、宗教、社会治理的开展情况。王沪宁说，要加强民族团结进步宣传教育，增进各族群众“对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同”。

他要求西藏自治区党委，把维护祖国统一、加强民族团结作为西藏工作的着眼点和着力点，扎实做好民族宗教工作；把改善民生、凝聚人心作为经济社会发展的出发点和落脚点，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，走出符合西藏实际的高质量发展之路；树立绿水青山就是金山银山的理念，打造生态文明建设高地。

据报道，王沪宁还看望了全国政协副主席、西藏自治区政协主席帕巴拉·格列朗杰，以及在拉萨的全国政协委员、自治区政协机关和统战部干部。中共政治局委员、中央统战部长石泰峰一同调研。