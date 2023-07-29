中国证监会召集头部券商就“提振投资者信心”征求意见

中国证监会日前召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

根据《每日经济新闻》星期五（7月28日）报道，中共中央政治局7月24日召开会议，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。这一表态引发了市场的关注和讨论。市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。

据了解，中国证监会日前召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

中国证监会曾于7月24日至25日召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。

报道引述瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛曾表示，7月政治局会议设定了更为积极的政策基调。会议指出国内需求不足是当前经济运行面临重要困难挑战，要加强逆周期调节，并结合结构性改革和提振信心的举措。在本次会议之后，各政府部门和地方政府或将出台更多具体的政策举措。

报道还引述东方证券策略团队研究认为，未来围绕三个方面持续发力，重点在于引入长期资金和激发市场活力：秉持长期投资、价值投资的理念，积极引进长期资金；通过优化互联互通机制、促进衍生品市场和资管业合作；促进创新资本形成，畅通“科技-产业-金融”良性循环。