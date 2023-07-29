美国会人员称美国将不会邀请李家超出席APEC峰会

两名美国国会助手称，美国政府将不会邀请香港特首李家超出席今年11月在旧金山举行的亚太经济合作组织峰会（APEC）。

据路透社报道，美国是今年APEC峰会的主办国，香港是APEC成员代表之一。北京2020年6月实施《香港国安法》，美国以时任香港保安局局长李家超在执行《香港国安法》扮演重要角色为由，对他实行制裁。

路透社6月报道，包括卢比奥在内的一组美国共和党参议员致函美国国务院，呼吁禁止李家超赴美出席APEC峰会。

《华盛顿邮报》星期四（7月27日）引述知情美国官员报道称，美国决定不让李家超参加APEC峰会。两名美国国会助手星期五（28日）向路透社证实，美国国务院知会美国国会议员，李家超将不会受邀参与APEC峰会。

卢比奥在推特发文说，就算花费比预期要长的时间才做出此决定，这是“正确”的决定。“本就不应该招待一名镇压香港人的违反人权被制裁者”。

美国财政部曾于2020年指李家超涉及胁迫、逮捕、扣押或监禁抗议《香港国安法》实施的香港人士。

针对上述决定，美国国务院发言人受询时说，所有APEC成员代表“将按照美国法律和法规，以及基于APEC精神与原则”出席APEC活动。

发言人说：“我们将与香港和中国合作，确保有合适代表到旧金山与会”，并称美国总统拜登已开始向APEC峰会与会者发出邀请函，但未提供进一步细节。

中国驻美大使馆说，北京对美国的决定表达强烈反对。中国驻美大使馆发言人刘鹏宇说：“这违反了APEC规定，也违背了美国做出的承诺。”

在中美寻求稳定两国紧张关系之际，美国总统拜登希望能在本届APEC峰会举行期间，与中国国家主席习近平举行双边会议。