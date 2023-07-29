中国房地产巨头世茂集团下星期一复牌

中国房地产巨头世茂集团星期五（7月28日）宣布，在停牌近16个月后，公司股票将于下星期一（31日）复牌。

据中国基金报报道，曾经销售额超3000亿人民币（下同，约558亿新元）、并跻身中国前十房企的世茂集团，星期五补发2021年、2022年上半年和2022年全年三份财报。

世茂集团过去两年的财务状况明显恶化。数据显示，该公司2021年合约销售额为2691.1亿元。营收约为1077.97亿元，较前一年下降约20.4%。2022年，该公司合约销售额则下滑至865.2亿元，其营收约则为630.40亿元，较前一年下降约41.5%。2021年和2022年，世茂集团股东应占核心业务亏损为232.51亿元和128.25亿元，两年共计亏损360.75亿元。

世茂集团宣布已申请由今年7月31日上午9时正起恢复股份买卖。这距离该公司去年4月1日停牌过去了16个月。根据香港交易所上市规则，港交所可将连续停牌18个月的证券除牌。港交所公告显示，世茂集团将于下星期一复牌。

根据公告，世茂集团的复牌条件之一是必须就前任核数师罗兵咸在辞任函中提出的事项进行适当的独立调查、公布调查结果，并采取适当的补救措施。

世茂集团今年6月23日发布了独立调查的主要调查结果，披露了罗兵咸在辞任时曝光的四项于2020年或之前订立未披露的信托贷款细节。

世茂集团说，该公司已刊发上市规则规定的所有尚未刊发的财务业绩，及处理任何审核修订，就前任核数师罗兵咸永道会计师事务所于其辞任函中提出的事项进行适当的独立调查、公布调查结果，并采取适当的补救措施。

世茂集团称，该公司进行独立内部监控审阅并证明公司已设立充分的内部监控及程序，以履行上市规则项下的责任，因此认为该公司开展业务具有足够运营水平及足够资产价值，足以支持其运营并履行复牌指引。