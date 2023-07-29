中国反对日新版国防白皮书渲染中国军事威胁

针对日本政府星期五（7月28日）通过2023年版《国防白皮书》，将中国定位为日本“前所未有的最大战略挑战”，中国国防部回应，日方新版《防卫白皮书》固守错误对华认知，刻意渲染“中国军事威胁”，中方表达坚决反对，并已提出严正交涉。

据中国国防部微信公众号“国防部发布”星期六（29日）消息，中国国防部新闻发言人谭克非说，日方新版《防卫白皮书》固守错误对华认知，刻意渲染“中国军事威胁”，抹黑炒作中国军队正常的建设发展和军事活动，粗暴干涉中国内政，挑动地区紧张局势。中方对此表示坚决反对，已向日方提出严正交涉。

谭克非指出，中国军队始终是维护世界和平稳定的坚定力量，从未挑战谁，更没有威胁谁。反而是日方近年来不断突破“和平宪法”约束和“专守防卫”原则，大幅增加防卫开支，鼓吹发展“反击能力”，在军事扩张的道路上越走越远，追随个别大国搞有针对性的“小圈子”，给地区和世界和平、安全与稳定带来严重挑战。

他强调，中方是国际海洋法治的坚定捍卫者和建设者，在涉海问题上的立场一贯、明确。当前，东海、南中国海局势总体保持稳定。个别国家为了一己私利，派遣舰机频繁赴相关海域炫耀武力，严重加剧地区紧张局势。中俄防务领域合作建立在不结盟、不对抗、不针对第三方的基础上，致力于维护地区和世界的和平稳定，不对任何国家构成威胁。

谈到台湾问题，谭克非表明，台湾是中国的台湾，一个中国原则事关中日关系政治基础，是不可逾越的底线。日方在台湾问题上对中国人民负有严重历史罪责，近年来不但不反躬自省，反而不断干涉中国内政，违反国际关系基本准则，违背中日四个政治文件精神，破坏中日关系政治基础，加剧台海地区局势紧张，这是极其错误和危险的。

他最后说，敦促日方深刻汲取历史教训，停止不负责任的言行，摒弃以邻为壑的零和对抗思维，树立正确的对华认知，在台湾等重大问题上重信守诺，在军事安全领域谨言慎行，以实际行动推动双边关系回到正确轨道。

另据中国驻日使馆官网星期五的消息，中国驻日本使馆发言人就日本发布新版防卫白皮书回答记者提问时说，中国坚持走和平发展道路，奉行防御性国防政策。中国加强国防和军队建设是为了捍卫国家主权、安全、发展利益，正当合理、无可非议。日本近年积极谋求修改和平宪法，大幅增加防卫预算，加快发展进攻性战力，不顾地区国家反对，推动北约东进亚太，有关举动引起国际社会严重关切和高度警惕。

发言人说，一段时期以来，日方在涉华问题上消极动作不断，给两国关系造成严重干扰。中方敦促日方停止干涉中国内政、损害中国利益的言行，切实反省侵略历史，坚持和平发展，放弃通过渲染周边威胁，服务自身军事松绑的不良企图。

日本新版白皮书称，中国急速强化军事力量，是对国际秩序的“最大战略挑战”，并谴责中俄轰炸机与舰艇在日本周边的联合行动是明确企图对日本示威的活动。