加拿大鹅打五折引争抢 北京有市民排队长达四小时

此前在中国陷入负面舆论危机的高端羽绒服品牌加拿大鹅（Canada Goose）近日打五折在北京引发争抢，消费者高温下排队进店时间长达四小时。

根据界面新闻星期五（7月28日）报道，北京DT51加拿大鹅门店推出年中活动，多款羽绒服最高可以达到五折。许多消费者听闻消息后便前往该门店。

从小红书等社交媒体中看到，店内消费者争抢，店外人流排出长队，最久等待时间可以达到四小时。在五折活动下，甚至出现了许多加拿大鹅代购。

有网民介绍，她10点开门去排队，说一上午放号160个，她拿的已经是146号，后面还有很多没拿号的在排队。“按照导购说法，每20分钟放10个人进去，现实是我146号大概排了近四个小时。”该网民介绍，价格确实够划算的，一口价五折，每人限购三件，只是没啥购物体验。许多网民也称，“现场一片混乱”“抢疯了”“排队到天荒地老”。

另据红星新闻报道，一位市民介绍，他购买的加拿大鹅羽绒服价格一般都在一万元（人民币，下同，约1861新元）以上，但这次排队半天花了5700元左右买了一件羽绒服。活动期间甚至出现代购。一位代购介绍，每件衣服打五折后加价300元，提前发衣服的款式和尺码即可。

红星新闻报道称，7月27日，北京DT51商场工作人员称该活动属实，但活动已在上周日结束，“整场年中活动持续了一周多。”

加拿大鹅官网显示，北京市场内，加拿大鹅仅有三里屯太古里、北京SKP男装和女装共三家门店。与DT51同属华联旗下的北京SKP加拿大鹅门店则没有进行任何折扣活动。

常年没有折扣的奢侈品品牌加拿大鹅，缘何低至五折进行促销？据北京商报报道，同品牌三里屯太古里门店的工作人员透露，DT51内的门店并非品牌加拿大鹅的直营门店，是代理商门店，折扣款式也多为过季款式。相较于代理商门店，直营门店的品牌种类更加丰富。

加拿大鹅于1957年成立，总部位于加拿大多伦多，并于2018年正式进入中国市场，曾在中国消费者中掀起一股热潮，被称为“羽绒服界爱马仕”。加拿大鹅官网显示，其在加拿大有九家门店，而在中国内地有18家门店。

不过，加拿大鹅此前数度陷入负面舆论危机。2021年9月，中国上海市黄浦区市场监督管理部门对加拿大鹅的关联公司希计（上海）商贸公司处以45万元的罚款，理由是该品牌涉嫌在广告中误导消费者。

同年年底，有消费者曝出加拿大鹅规定中国大陆门店不得退货，商标绣错、缝线粗糙、面料刺鼻竟无法维权。加拿大鹅被中国监管机构约谈。