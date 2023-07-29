澳门4至6月总体失业率2.8%

澳门官方消息，澳门今年4至6月总体失业率2.8%，与上一期持平。

中新社星期五（7月28日）引述澳门统计暨普查局发布的消息报道称，澳门今年4月至6月总体失业率为2.8%，与上一期（今年3月至5月）持平。本地居民失业率为3.5%，微跌0.1个百分点。

数据显示，居澳门劳动人口共37万1800人，劳动力参与率为67.7%。澳门就业人口为36万1400人，本地就业居民为28万2600人，较上一期分别增加2100人及1400人。

澳门失业人数较上一期减少100人至1万零400人。寻找新工作的失业人口中，以失业前从事建筑业、博彩及博彩中介业的占多。寻找第一份工的新增劳动力占总失业人口比重上升2.7个百分点至7.3%。就业不足人数为6800人，其中以建筑业、运输及仓储业的人数占多。

澳门今年第二季总体失业率（2.8%）和本地居民失业率（3.5%）按季分别下跌0.3及0.4个百分点。就业人数按季增加2100人，其中本地就业居民增加1400人。按行业统计，博彩及博彩中介业和酒店及饮食业的就业人数分别增加2100人及1900人，建筑业则减少1800人。

澳门第二季总体就业人口月工作收入中位数为1万7000元（澳门元，下同，约2816新元），按季持平；从事博彩及博彩中介业的收入中位数为2万元，建筑业为1万5000元。本地就业居民月工作收入中位数为2万元。