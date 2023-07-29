李家超总结亚细安三国行：达成三目标五成果

香港特首李家超在马来西亚总结这趟亚细安三国访问行程时说，此行达到了三大目标和五方面的成果，包括与新加坡、印度尼西亚和马来西亚签署33份合作备忘录和协议，数目为历来之最。

据香港政府新闻处星期五（7月28日）在官网发布的新闻稿，李家超说，他很重视这次访问亚细安三国，因为亚细安是香港的第二大贸易伙伴，每年商品贸易总额接近13000亿港元（约2218亿新元），由2018年至2022年之间，每年平均录得接近百分之五的增长率。全球经济重心由西向东移，亚洲的新兴经济体也持续发展，在这个大格局下，亚细安市场对香港的重要性会继续增大。

谈到这次出访达成的目标，李家超说，这次行程达成了建立友谊，增强人脉；凝聚共识，加强合作；共享知识和经验，团结说好香港故事三个目标。

李家超介绍，他在这次与亚细安三国领导人会面时建立良好沟通，双方也认同加强互惠共赢的关系，强化在金融、商贸、物流、创新、文化艺术等多方面的合作。他率领的代表团也与当地工商界、专业界等不同界别人士接触，也到访大型企业和基建项目，认识了很多新朋友，为香港进一步拓展交流和联系建立了非常好的基础。

他说，他们和三地的政商界领袖对加强合作实现互惠共赢，建立更热烈的共识。他们在新加坡、印尼和马来西亚分别达成了七份、15份和11份合作备忘录或协议，为进一步增强合作奠定了基础。

李家超也说，他们这次代表团包括五名司局长和30名各界领袖，一起向三地政商界领袖介绍香港在不同领域的新发展、新优势和新机遇。三地政商界人士也为他们带来当地最新发展的第一手资讯。

与此同时，李家超还介绍这次行程所取得五方面的成果。

他说，他与三国领导建立友谊和良好沟通，也达成了多元合作的共识，对未来关系的发展起了正面和积极作用。他也与亚细安秘书长建立良好沟通，未来就香港与亚细安的整体合作产生更积极的互动作用。

李家超说，他们这次在一星期内与三个国家的不同单位达成33份合作备忘录和协议，数目是历来最多，足以证明香港受重视的程度是超过预期。这33份合作备忘录和协议所涵盖的范围很广泛，包括商贸、投资、金融、创新科技、物流、学术研究、文化交流等。

此外，李家超也乐见新加坡、印尼和马来西亚再次确认他们支持香港申请加入RCEP，即《区域全面经济伙伴关系协定》、与香港与新加坡的公务员恢复交流，以及香港护照持有人免签证入境马来西亚的期限从一个月延长至90天。

港府上星期四（20日）公布的行程显示，李家超于7月23日至25日访问新加坡，7月25日上午转往印尼雅加达访问，7月27日上午再续程马来西亚吉隆坡，并在7月29日下午返抵香港。