侯友宜重感冒取消周末造势行程

国民党总统参选人侯友宜原订星期六（7月29日）到台南造势，本周末行程满满，但因重感冒临时取消所有行程，静心修养，准备下周赴日访问。

综合台湾《联合报》和东森新闻云报道，侯友宜近日均未安排公开行程，原订在台风“杜苏芮”离台后，星期六赴台南造势。侯友宜竞选办公室发言人黄子哲说，侯友宜重感冒，已快筛确定不是确诊，星期六和星期日将专心静养，准备赴日行程。

侯友宜竞选办公室指出，侯友宜下星期一（31日）将率团搭乘长荣BR192班机从松山机场出发，预计中午抵达东京羽田机场。

据侯办介绍，侯友宜这次访问行程，包括拜会国会议员、日本台湾交流协会，以及接受日本放送协会（NHK）、《朝日新闻》专访。侯友宜也将与台侨请益交流，并参观由台侨募资兴建、香火鼎盛的东京妈祖庙，由董事长詹德薰亲自导览。

侯友宜也会走访由“中华民国国父”孙中山革命募款时最重要的友人梅屋庄吉的后人所开设的东京松本楼，当天将由梅屋的曾外孙女亲自导览。

侯友宜这次访日行程由竞选办公室安排，将依新北市政府行政程序请假，业务由副市长代理。这次随侯友宜出访人士，包括前驻日代表冯寄台、国民党智库执行长兼侯办议题组召集人柯志恩、新闻组召集人张其强、高雄市立委参选人陈美雅议员。国民党海外部主任陈以信和组发会副主委夏大明也将同行。