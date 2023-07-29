台央行总裁吁台湾谨慎避免成为美国贸易制裁对象

台湾中央银行总裁杨金龙指出，美国与中国大陆的争端，让台湾对美贸易顺差扩大，台湾必须谨慎应对，避免成为美国贸易制裁的对象。

据东森新闻云报道，杨金龙星期六（7月29日）出席在台湾政治大学举行的2023年国际经济与金融趋势论坛，以“全球化最新发展与台湾因应之道”为题进行专题演讲时，作出以上表述。

杨金龙指出，面对近年美陆冲突，全球化发展新变局，台湾企业借由产线重新布局至亚细安国家等海外据点，不仅使对外直接投资与商品贸易等物流发生变化，也带动厂商对外直接投资与三角贸易跨境资金地区别流向出现变化。台厂供应链的多元分流布局，既扩大了台湾经济腹地，同时也降低过去高度集中在中国大陆投资生产的现象。

就金融业而言，杨金龙说，台湾不同于香港及新加坡等金融中心，均有明确经济腹地（分别为中国大陆、亚细安）支撑其金融服务业朝集中式中心发展。长期以来，台湾经济发展以台厂在境内或全球布局为主，经济腹地较为分散。随着台商扩大亚细安布局，台湾银行与亚细安国家资金往来更密切，等同扩大金融服务业的经济腹地，提供发展新契机。

面对近年全球化发展步调调整，杨金龙提出对台湾经济前景具有重大意涵的四点意见。

他说，全球化宜为有限度、有智慧的全球化，为避免形成超全球化并缓和全球化造成外部性和逐底竞争问题，主要经济体宜透过国际政策协调来制定全球化的基本规范。

杨金龙也说，在地缘政治风险及全球供应链重组变局下，为台厂带来新发展机会，其以投资与贸易地区分流因应，不但提升台湾的生产韧性，也使台湾的经贸发展更趋平衡；但企业也面临诸多挑战，急需妥适应变，搭配政府政策的支持与协助，让台湾继续保持竞争优势，确立不可取代的地位。

他指出，金融业顺应供应链重组及多元布局，扩大经济腹地规模，并协助台商筹资， 增进金融服务量能，并最后说美陆争端使台湾对美国贸易顺差扩大，要持续关注其发展，避免成为美国贸易制裁的对象。