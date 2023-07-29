港警拘捕两前香港众志干部 今获保释

因被指涉嫌资助前众志创党主席罗冠聪，而被香港警方拘捕的两名前香港众志干部，星期六（7月29日）获准保释。

据香港《星岛日报》报道，香港警务处国家安全处星期四（7月27日）突击搜查罗冠聪在港相关人士单位，并拘捕两名前香港众志骨干成员陈珏轩和黄莉莉，罪名是“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全”和“串谋作出具煽动意图的行为”。

香港警方称，陈珏轩和黄莉莉极有可能协助经营网购平台“惩罚Mee”，以赚取资金资助罗冠聪。警方星期六说，两人已获准保释候查，须于9月上旬向警方报到。

根据调查，陈珏轩及黄莉莉在2016年加入香港众志，陈珏轩担任组织常委及副秘书长、黄莉莉则担任组织干事。陈珏轩也曾担任罗冠聪的立法会议员助理。

警方称，两人曾积极参与众志的示威行动，包括2017年7月1日在湾仔金紫荆广场升旗礼前夕示威，并与现场保安人员发生冲突；两人也曾在2019年3月因强行闯入港府总部而被警方拘捕。

香港警方国安处本月5日及6日一连两天拘捕五名前香港众志成员，包括前香港众志主席林朗彦、常委朱恩浩及成员李启靖、锺展翘和廖伟濂。五人均被指控涉嫌运营网购平台“惩罚Mee”，以赚取资金支援被国安处通缉、流亡海外的罗冠聪。连同此次被捕的陈珏轩和黄莉莉，“惩罚Mee”案已累计七人被捕。