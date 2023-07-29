郭台铭主张台政府应征收富人税

独立参选台湾总统意愿越趋明显的鸿海创办人郭台铭，主张台湾政府应征收富人税，强调“取之于社会、用之于社会”，是自己的理财之道。

郭台铭星期五（7月28日）在脸书发文说，鸿海集团发放734亿元（新台币，下同，约31亿新元）现金股利，他自己从中收获了92.32亿元股息，但没什么时间花钱消费。他表示，在签下婚前协议书时，他也承诺后代只会继承10%财产，其余90%全留作慈善和公益事业。“钱，生不带来，死不带去，我对财富真的没有那么在乎。”

郭台铭主张，台湾政府应该征收富人税，扩大税基，创造全民的幸福，这个想法一直没有变过。“富足要学会花钱，付出后的幸福才是真财富，重点不再是钱的数字，而是所能创造的价值。”

他提到，过去20多年，他陆续将财富投入他所主持的三个永龄基金会，包括为建癌症医院与投资抗癌技术的健康基金会；解决城乡落差、平等教育的教育基金会；专责在灾难动员、军公教罹难抚恤、帮助弱势族群的慈善基金会。“取之于社会、用之于社会，这就是我的理财之道。 ”

郭台铭今年5月争取国民党征召参选总统失利后，酝酿独立参选的动作不曾间断。即使国民党7月23日在全代会上正式提名新北市长侯友宜参选总统，郭台铭仍在脸书发文表示“民意永远大于党意”，要扮演带来希望也带来改变的角色，参选意愿似乎没有消退。有消息称，郭台铭很可能在8月23日“八二三”炮战65周年当天宣布决定参选，并发起公民联署。