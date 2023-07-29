北京明年元旦起要求检查租车和寄快递者身份

中国首都北京市明年元旦起，要求检查租车和寄快递者身份。

据央视新闻客户端报道，北京市第十六届人大常委会第四次会议表决星期五（7月28日）通过《北京市实施〈中华人民共和国反恐怖主义法〉办法》（以下简称办法），此办法自2024年1月1日起施行。

根据办法，机动车租赁业务经营者、服务提供者应当对承租人身份进行查验，对身份不明或者拒绝身份查验的，不得提供服务。小微型客车租赁业务经营者、服务提供者也应当如实登记承租人身份信息、通信方式、车辆用途、租赁时间等；开展自助取还车业务的，应当采用技术手段确认实际取车人与承租人身份一致。

办法提出，加油站应当对购买散装汽油的单位或者个人身份进行查验，如实记录购买数量、用途等；对未按照规定登记、身份不明或者拒绝身份查验的单位或者个人，不得销售散装汽油。

办法也对快递寄送业者提出明确要求，即相关业者要对客户身份进行查验和登记。邮政、快递企业还应当对寄递物品采取过机安检、开封验视等安全防范措施，并登记物品信息；应当在寄递物品处理场所配备安全检查设备，安排具备专门知识和技能的人员，对从外埠进入北京市的寄递物品按照规定进行安全检查。

防范利用无人机进行恐怖活动是反恐怖主义工作的重要内容，为确保首都安全，应当加强对无人机使用的管理工作。

办法规定，民用无人驾驶航空器所有者应当按照国家规定进行实名登记；发生出售、转让、损毁、报废、丢失或者被盗等情况的，应当及时更新登记信息。任何单位和个人不得利用民用无人驾驶航空器实施恐怖活动以及其他违反法律法规的行为；不得非法破解民用无人驾驶航空器安全控制信息系统，解除安全限制。