北京全市河湖区域全面停航封控下河道路

北京市防汛指挥部已于星期六（7月29日）中午12时启动全市防汛橙色（二级）预警响应。北京市水务局消息，7月30日前全市河湖区域内全面停航，船只全部靠岸停泊，全面封控下河道路。

根据北京日报报道，受今年第5号台风“杜苏芮”减弱低压系统北上影响，北京市7月29日至8月1日将出现强降雨过程，部分流域可能发生明显涨水。

北京市水务系统星期五（7月28日）召开台风应对工作部署会，强化统筹部署，逐流域、逐区域部署防御应对措施。水务系统全体干部职工停止休假，加强应急值守；分组、分班次调配充实监测预报预警、工程调度、巡查抢险人员力量。

北京市水务局已启动预报预警专班，自26日起，与气象部门建立点对点会商机制，滚动更新发布水情预报成果。落实水库“三个责任人”、堤防巡查防守、积水内涝抢险、山洪灾害防御等重点部位责任，提前预置抢险队伍、机械装备和物资物料。水利部、海委派出两个工作组到北京指导防洪工作。市水务局派出技术指导组赴房山、门头沟、密云、怀柔、通州等区，增援各区防御应对工作，派出五个检查组重点检查水利工程运行情况。

北京市水务局已做好洪水调度准备。30日前全市河湖区域内全面停航，船只全部靠岸停泊，全面封控下河道路。29日涉河工程全部停工，人员设备提前撤离。做好宋庄、大兴机场、西蓄等重点蓄滞洪区启用准备。提前实施水库预泄和河道、管网腾容调度。

北京市水务局已安排专人盯守中小河道、山洪沟道、跨界沟道、易积滞水点监测感知数据，发现险情及时启动“叫应”机制；指导山区提前开展群众避险转移工作，做好山洪沟道封闭管控。

北京排水集团和各区对所辖易积水内涝风险点位提前布防，提前预置抢险人员设备，迅速抽排处置积水险情。指导做好人员避险转移。

根据水情预报，指导属地提前摸排掌握蓄滞洪区、永定河、北运河堤内险村和密云、官厅、怀柔水库库区、库尾段等危险区域内人员转移情况，做好转移准备。

据了解，城市河湖水系已于27日提前将水位降至主汛期运行水位以下，三家店调节池、玉渊潭湖、大红门闸降低水位运行，大北窑橡胶坝坍坝运行，合计腾退库容133万立方米。