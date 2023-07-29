香港去年自杀死亡个案创15年新高

香港去年自杀死亡个案逾千起，创下15年新高。

综合《明报》和香港中通社报道，香港撒玛利亚防止自杀会星期六（7月29日）在记者会上公布，香港去年有1080起自杀死亡个案，自杀率为每10万人口中有14.73人，人数和比率均创2007年以来新高，当中男性占六成，女性占四成。

按年龄分析，60岁或以上自杀死亡个案有477起，占44%，创下1973年以来新高。另外，20至29岁、50至59岁的自杀率也有上升趋势。50至59岁自杀死亡个案有204起，自杀率由每10万人口中有12.93人上升至17.47人，写下至少八年新高。

撒玛利亚防止自杀会分析，冠病疫情影响香港经济，50至59岁人士接近退休年龄，在疫下裁员潮中失业机会较大，而他们大多为家庭经济支柱，因此面对很大的经济压力。

撒玛利亚防止自杀会公布，在该会的辅导热线、网上聊天服务、介入服务的个案中，最多人因精神健康、家庭问题受困求助；但去年疫情影响义工当班，辅导热线的求助个案也下降。

撒玛利亚防止自杀会认为，必须重视精神病患和长者轻生问题，去年疫情对香港社会仍有影响，经济复苏需时，不少长者失去工作和社交机会。

撒玛利亚防止自杀会也建议社会多关注及认识精神病，不要标签化，患者应尽快寻求支援，不要讳疾忌医，以及港府要投放更多资源于精神科，包括增加医护人手等。