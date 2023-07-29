中驻加大使：中加关系面临困难 责任不在中方

中国驻加拿大大使丛培武说，当前中加关系面临困难，责任不在中方，并指责加拿大一些政客以意识形态划线，炒作“中国威胁”，严重毒化两国关系氛围。

丛培武7月21日在安大略省格雷文赫斯特市接受地方媒体《今日马斯科卡》采访，就中加关系、气候变化等问题回答记者提问。

根据中国驻加拿大使馆官网星期五（7月28日）发布的文字稿，丛培武指责加拿大一些政客抱守冷战思维，以意识形态划线，不断炒作“中国威胁”“中国干涉”等，严重毒化了两国关系氛围。“当前中加关系面临困难，责任不在中方。”

丛培武称，中国的发展对加拿大是机遇而非挑战或威胁，健康稳定的中加关系是两国人民的共同期待，也符合两国共同利益。加拿大应同中国一道，增进了解，聚焦合作，在相互尊重、求同存异的基础上推动中加关系重回正轨。

他说，气候变化是全球挑战，需要各国携手应对。中国已宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，意味着中国作为世界上最大的发展中国家，将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。

丛培武还在访谈中形容新疆存在“种族灭绝”“强迫劳动”是谎言，并介绍中国在经济、社会等方面的发展成就。

华为首席财务官孟晚舟2018年在加拿大被扣留、两名加拿大公民在中国被捕后，中加双边关系就一直处于紧张状态。不过，两国关系近几个月再急剧下滑，中加政府今年5月发生相互驱逐外交人员事件；今年6月，亚洲基础设施投资银行（AIIB）一名加拿大籍高管以亚投行被中共主导为由辞职，加拿大随后宣布暂停与亚投行之间的联系，并对有关指控展开调查。